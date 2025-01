Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, generi alimentari e superalcolici nello zaino: arrestato per furto aggravato

(Forlì), 27 gennaio 2025 – Un arresto e due denunce. Questo il risultato dell’attività di controllo effettuato nell’ultimo fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni die Bertinoro. L’arresto è stato eseguito per il reato dipoiché il presunto autore del fatto, all’interno di un supermercato di, dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio si è impossessato di prodottie svariate bottiglie di super alcolici, nascondendoli all’interno di uno, con il quale ha oltrepassato le casse. A bloccarlo il personale del negozio e i carabinieri. La persona arrestata aveva rubato merce per un valore di 200 euro. Denunciato poi un giovane per, sorpreso a rubare in un altro negozio di