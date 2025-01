Vicenzatoday.it - Fontana dei bambini colorata di rosso, bravata o provocazione?

Leggi su Vicenzatoday.it

Acqua delladeidi. È la sorpresa che hanno trovato questa mattina, 27 gennaio, i vicentini che passavano per Contra' Garibaldi, nel cuore di Vicenza. Nella notte, ignoti hanno agito sull'opera dello scultore Nereo Quagliato per motivi non ancora chiariti. Che sia.