Romatoday.it - Estrels in concerto a L'Asino che vola

Leggi su Romatoday.it

Venerdì 31 gennaiosarà ina L’che(via Antonio Coppi 12 d) a Roma per il release party di “song of sirens”, disco in uscita per Maqueta Records. Ilinizia alle ore 22 e come ospiti troviamo Caffa, Ashes, inoltre come special guest Wrongonyou.è una.