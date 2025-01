Lookdavip.tgcom24.it - Emily Ratajkowski in bikini a Rio De Janeiro: gli scatti sensuali per i fan

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

L’anno diinizia sotto le palme. La modella è prima volata in Messico, poi si è spostata in Brasile. Dalla leggendaria Rio de, posta immagini da batticuore, trastriminziti e gite nei luoghi più iconici della città.Al caldo in Brasilecon il figlio Sylvester“Sono scappata in Messico solo per TikTok” ha scritto una settimana fasu Instagram. La top faceva riferimento al ban imposto negli Stati Uniti; nel frattempo il divieto è stato tolto ma lei non è tornata a New York, città dove risiede, bensì è volata ancora più giù, in Brasile. Nello specifico, è Rio dela meta scelta dalla modella per svernare. Conci sono un gruppo di amiche e il figlio Sylvester, nato dal matrimonio (fallito) con il produttore Sebastian Bear-McClard.