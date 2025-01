Ecco Walker “Al Milan per vincere”, Ibra “Un grande colpo”

Leggi su Ildenaro.it

O (ITALPRESS) – “Giocare per questa società, indossare questa maglia storica è qualcosa di fantastico. Era unaambizione per la mia carriera provare una nuova esperienza e pensavo fosse unaopportunità venire qui ed esprimere il mio talento”. Sono le prime parole di Kyleda nuovo giocatore del. “Voglio dimostrare di essere performante non solo in Premier ma anche in serie A, voglio far sì che questa squadra torni dove deve essere in campionato – ha aggiunto – Cosa mi ha convinto a scegliere il? La storia e il progetto chemi ha proposto. Questa squadra ha delle qualità, questi giocatori hanno delle qualità, altrimenti non sarebbero qui. Ci vuole un pò di presunzione che non significa arroganza. Bisogna lavorare sodo e i risultati arriveranno”. A spingerein rossonero, come detto, la voglia di misurarsi con un altro campionato.