Ecco i due nuovi agenti in servizio al Commissariato di Montevarchi

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Sono due uomini di 34 e 29 anni, residenti in comuni del Valdarno aretino, e che hanno già ben figurato nelle pregresse esperienze professionali in Polizia. Da oggi sono inaldi Polizia die il loro apporto sarà prezioso soprattutto per l’attività di controllo del territorio. I duesono stati assegnati alla sede di viale Diaz su disposizione del Questore di Arezzo, Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo nell’ambito di una più ampia rimodulazione degli organici degli uffici e reparti sul territorio aretino. "L’assegnazione - ha spiegato la Questura - testimonia anche l’attenzione del Dipartimento della P.S. e delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza – Prefetto e Questore – nei confronti dei rappresentanti istituzionali delle comunità locali e dei referenti delle categorie produttive, da tempo impegnati in un’opera di sensibilizzazione ai fini dell’implementazione degli organici dei presidi delle Forze dell’Ordine presenti nel Valdarno aretino".