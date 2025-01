Bresciatoday.it - Due auto si schiantano sotto la pioggia: feriti e lunghe code

Leggi su Bresciatoday.it

All'inizio si era temuto il peggio, per l'incidente avvenuto verso le 8.10 della mattinata di oggi – lunedì 27 gennaio – lungo via Campagnoli a Montichiari.Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, duesi sono scontratelabattente all'altezza dell'azienda di carni.