Due auto in fiamme nella notte, indagano i Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 04’30 della scorsa, è intervenuta nel territorio del comune di Villamaina in via Cisterne per un incendio che vedeva coinvolte duevetture in sosta. Leche hanno avvolto i veicoli sono state spente mettendo in sicurezza l’area e non si sono registrati ulteriori danni. Idi Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi dell’accaduto.L'articolo Dueinproviene da Anteprima24.it.