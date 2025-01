It.newsner.com - Donna trans con modifiche estreme dice ”Sono un buon papà”

Lily Lu è unagender che non è la solita mamma, o ””, come ama ancora definirsi. La, che viene spesso giudicata per il suo corpo tatuato da capo a piedi e per le sue, insiste di essere un “padre premuroso e amorevole” per la figlia adolescente, che ha iniziato a tatuarsi quando aveva 2 anni.Lily Lu, tedesca, sembra essere in cerca di shock da parte di tutti coloro che intravedono le sue terrificanti.Originaria di Tengen, in Germania, Lily è una regista indipendente ricoperta dalla testa ai piedi di tatuaggi, piercing e.“Il 100% del mio corpo è ricoperto di inchiostro”, racconta al Daily Mail. “Il mio aspetto non ha importanza – è solo una collezione, e a volte cresce e a volte è meno”.L’influencer si è fatta rimuovere i capezzoli e l’ombelico, così come parti delle orecchie e un dito.