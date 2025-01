Palermotoday.it - Disavventura per un palermitano: "Indagato per eccesso di velocità in Austria, ma là non c'è mai stato"

Leggi su Palermotoday.it

E' risultatoperdiin. Peccato che lì in realtà non si fosse mai recato. E' lavissuta da un cittadino. L'uomo ha ricevuto una contravvenzione stradale perdi, ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva Ue 413/2015. Per.