Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Verona 1-0 | Zerbin col motorino, Montipò battuto LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra gli arancioneroverdi di Di Francesco e i gialloblu di Zanetti in tempo realeIle ilsi affrontano nel primo posticipo del lunedì valido per la ventiduesima giornata del campionato diA, terzo turno del girone di ritorno. Un derby veneto che mette in palio preziosi punti salvezza che sarà diretto dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.Di Francesco e Zanetti, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal pareggio contro il Parma nell’altro scontro diretto, gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco vanno a caccia del primo successo del nuovo anno per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Tre punti che permetterebbero ai lagunari di portarsi a due solo lunghezze dal quartultimo posto occupato dal Lecce.