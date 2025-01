Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Genoa-Monza 0-0 | Gara iniziata LIVE

Si chiude la ventiduesima giornata del campionato diA con l’ultimo dei posticipi del lunedì tra ile ilDopo il derby veneto tra il Venezia e il Verona, l’ultima partita valida per la ventiduesima giornata del campionato diA vede di fronte il, altra sfida valida per la lotta per la salvezza.Patrick Vieira (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Patrick Vieira, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita sul campo della Roma di Claudio Ranieri nel turno precedente: 3-1 il risultato finale, rete rossoblu realizzata da Patrizio Masini. La differenza di punti in classifica tra le due squadre è di ben dieci punti. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Salvatore Bocchetti sono reduci dalla sconfitta, la quarta nelle ultime cinque partite, contro il Bologna di Vincenzo Italiano: anche in questo caso, il risultato è stato di 3-1, iniziale vantaggio siglato da Daniel Maldini.