DIRETTA | MilanWalker | Porto esperienza e leadership Ibra | Calabria-Conceicao? Successo mille volte

Calciomercato.it - DIRETTA | Milan,Walker: “Porto esperienza e leadership”. Ibra: “Calabria-Conceicao? Successo mille volte”

Le dichiarazioni del difensore inglese, primo colpo del club rossonero in questo mercato di gennaio. Ecco le sue parole in conferenza stampaE’ giornata di presentazione in casa Milan. Dopo la vittoria contro il Parma, le attenzioni sono tutte per Kyle Walker, primo colpo del mercato invernale.Milan, la presentazione di Walker: seguila la conferenza LIVE (LaPresse) – Calciomercato.itIl terzino destro, arriva dal Manchester City, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per l’inglese è il momento di iniziare una nuova avventura, con la maglia rossonera.Segui LIVE con Calciomercato.it la conferenza stampa di presentazione di Walker:“E’ una grande ambizione per la mia carriera e per esprimere il mio talento fuori dall’Inghilterra. Il Milan vuole fare bene e vincere tanto.