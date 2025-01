Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 27 gennaio

Le ultime notizie didei venti club di Serie A e non solo. Ledi Inter, Juventus, Napoli, Milan e dile altre: gli aggiornamenti in tempo reale Si è aperta ufficialmente il 2la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.Gimenez, obiettivo del Milan (Ansa) –.itÈ il giorno di Renato Veiga alla Juventus: visite mediche e firma per il difensore portoghese, che arriva in prestito dal Chelsea. Giuntoli punta adesso a un altro difensore: Kelly, Todibo e Hancko sempre nella lista del Dt bianconero. Il Milan non molla Gimenez per l’attacco e prepara una nuova offerta per convincere il Feyenoord a privarsi del centravanti.