Dialcos e Dialbrodo: da 65 anni sulla tua tavola

Un viaggio che parte da lontano 65fa, alle porte di Padova, in uno stanzone dentro uno stabilimento farmaceutico c’è un uomo, con un sogno preciso: fare qualcosa che non è ancora stato fatto. E’ il 1959 quando Luigi Vecchia inventa un dado granulare diverso da tutti i dadi in barretta.