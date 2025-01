Del Genio | Conte merita 75 in pagelle

Terzotemponapoli.com - Del Genio: “Conte merita 7,5 in pagelle..”

Paolo Del, giornalista ed esperto in tattica, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito le sue dichiarazioni sul Napoli:“Antonio7,5 in. Ha cambiato qualcosa tra il primo e il secondo tempo dal punto di vista tattico, ma soprattutto è riuscito a dare condizione e convinzione alla squadra per poter fare quel secondo tempo lì. E questa non è una cosa facile. Ha fatto un grande lavoro mentale, accompagnato poi da un grande lavoro tattico. Tatticamente il Napoli ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi due mesi, due mesi e mezzo.Anguissa-McTominay decisivi? Sono da tempo tra i centrocampisti migliori del campionato e ultimamente sono diventati anche tra gli attaccanti più forti del campionato. Entrano in quasi tutte le azioni decisive, sono loro ad affiancare Romelu Lukaku, con Politano e David Neres che fanno più un lavoro di rifinitura e di sacrificio, ma non di finalizzazione.