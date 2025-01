DeepSeek l' IA più potente è gratuita online e si può installare su PC funziona meglio di ChatGPT

Leggi su .com

Magari mi sbaglierò, ma la giornata di oggi, secondo me, segnerà la storia della tecnologia. Ai colossi hi tech americani deve essere preso un colpo quando hanno visto le potenzialità della nuova IAR1, piùdi, più precisa e, sopratutto, senza restrizioni, completamente, open source ed utilizzabile da tutti, anche per motivi comerciali. Non solo, è anche una IA che costa molto meno, in termini di requisiti hardware e, quindi, anche in termini economici.Come al solito, in questa guida, andiamo sul pratico: vediamo come accedere aR1, a cosa serve, qualche esempio e poi, sopratutto, come si puòsu PC per poterlo usare anche offline. Grazie all’ottimizzazione,gira bene anche su un PC di 5 anni fa con 8GB di RAM, aprendo la strada a un’AI veramente personale e non controllata da Big Tech.