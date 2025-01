Fanpage.it - Danilo muore a 17 anni durante l’escursione sull’Etna: precipitato per cento metri davanti agli amici

Il diciassettenne, studente liceale catanese, era impegnato in una escursione con glisul versante sud dell'Etna, nella Valle del Bove, quando èin uno degli strapiombi rocciosi. La rianimazione sul posto e la corsa in ospedale in elicottero non è servita:purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale.