Thesocialpost.it - Danilo morto a 17 anni durante escursione sull’Etna: precipitato per 100 metri davanti agli amici

Etna – Non ce l’ha fatta, il 17enne catanese che ieri è rimasto vittima di una terribile caduta sul vulcano siciliano. Nonostante i soccorsi immediati, la rianimazione sul posto e il trasporto in elicottero all’ospedale Czzaro di Catania, il giovane è deceduto alcune ore dopo l’incidente. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di domenica sul versante sud dell’Etna, nella zona della Valle del Bove.stava percorrendo il sentiero della “Schiena dell’Asino” insieme a un gruppo diquando, intorno a mezzogiorno, è scivolato precipitando per oltre centoin un crepaccio. L’impatto è stato devastante, causando gravissimi traumi al giovane.Leggi anche: Marco cade in montagna: “Mia figlia mi ha salvato così, una vera eroina”I soccorsi e la corsa in ospedaleLa scena, avvenutaocchi degli, ha subito allertato i soccorsi.