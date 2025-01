Daniele Novara presenta Mollami! libro sull’educazione adolescenti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 gen. (askanews) –! Educare i figlie trovare la giusta distanza per farli crescere”, il nuovodidedicato al mondo dell’adolescenza, uscirà il 28 gennaio, nel giorno dellazione a Piacenza (presso la Galleria Biffi Arte). Seguiranno altri eventi dizione con l’autore Milano (18 febbraio) a Salerno (6 marzo) passando per Roma, Bologna, Udine, Verona, Bergamo, Pavia e tante altre città. “Durante l’adolescenza i figli hanno bisogno di voi come genitori, in un momento in cui devono attraversare il passaggio fra l’infanzia e l’età adulta – afferma, pedagogista e autore di best seller – Vi farò conoscere una nuova collocazione del vostro ruolo genitoriale, così ragazzi e ragazze ritroveranno un affidamento per la propria vita, per le sfide enormi e affascinanti che si trovano ad affrontare”.