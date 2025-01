Padovaoggi.it - Da La Spezia allo Spezia, la ripartenza del Cittadella in 3 mosse: tattica, società e tifo

Da La. Dall'ultimo posto alla quattordicesima posizione in classifica. A meno tre dai playoff e più cinque dai playout. Dalla manita del Picco all'isla bonita di quota 27, in compagnia di Modena e Carrarese. Forse, come cantava più di vent'anni fa Enrico Silvestri nella sua.