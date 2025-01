Dà in escandescenze all’ospedale di Volterra e aggredisce sanitari e carabinieri

Leggi su Corrieretoscano.it

– Notte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale di, dove un 26enne, di origine extracomunitaria, e? stato arrestato daidella locale sezione radiomobile per danneggiamento in ambitoo, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. È stato applicato per l’occasione l’articolo 583-quater del codice penale, norma specifica introdotta a salvaguardia degli operatori.L’intervento dei militari e? stato richiesto dal personale medico e infermieristico del pronto soccorso, dove il 26enne si era recato per ricevere cure. La situazione e? degenerata quando l’uomo, informato della necessita? di tornare il giorno seguente per l’applicazione di un gesso, ha reagito con violenza inaudita. Ha aggredito fisicamente la guardia particolare giurata presente, il personaleo e gli stessiintervenuti per riportare la calma.