Crollano dei pannelli di controsoffitto, paura in una banca

Per fortuna non c'è stato nessun ferito a della caduta di alcuni pezzi di soffitto in un istituto di credito. Il fatto è avvenuto questa mattina, verso ore 12:30 circa, in pieno centro urbano ad Anagni, in viale Regina Margherita.All'interno della filiale della"Intesa San Paolo Imi".