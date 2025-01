Ilgiornaleditalia.it - Con un traguardo unico nella storia della televisione, Federico Ancillai è il primo attore italiano a ricoprire un ruolo da protagonista in una serie sudafricana

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’artista romano, apprezzato per la sua versatilità, è stato scelto per recitare in Binnelanders, una delle soap opera più celebri e longeve del Sudafrica: ilin unaTVCon unAn