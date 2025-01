Quotidiano.net - Coca-Cola ritira massicciamente prodotti in Europa per eccesso di clorato

Leggi su Quotidiano.net

L'imbottigliatore europeo dellain Belgio ha annunciato un massiccio ritiro diina causa dell'eccessivo contenuto di. Il richiamo riguarda le lattine e le bottiglie di vetro di, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico in Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo, in cirzione da novembre. "Non abbiamo una cifra precisa, ma è chiaro che si tratta di una quantità considerevole", ha dichiarato all'Afpcific Partners Belgium.