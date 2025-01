Lapresse.it - Cisgiordania, un video mostra l’attacco israeliano a un’auto: uccisi appartenenti ad Hamas

Israele ha colpito un veicolo in, uccidendo due persone e ferendone altre tre. Il Ministero della Sanità palestinese ha riferito che le vittime deldi lunedì si trovano nel campo profughi di Nur Shams. Negli ultimi mesi è stato teatro di numerosi raid militari israeliani che hanno preso di mira i militanti palestinesi.ha dichiarato che i dueerano combattenti del suo braccio armato. L’esercitoha confermatoa Nur Shams e ha dichiarato che “Ihab Abu Atiwi, che era a capo dell’organizzazione dia Tulkarem, e un altro terrorista sono stati eliminati in un attacco dell’aviazione israeliana”. Hanno aggiunto che “Abu Atiwi è stato coinvolto in numerosi attacchi con armi da fuoco, tra cui un attacco a un veicoloall’incrocio di Ramin il 16 luglio 2024, in cui tre cittadini israeliani sono rimasti feriti”.