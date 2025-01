Sondriotoday.it - Circuito Schena Generali: super gigante solo per allievi, ragazzi fermati dal maltempo

Leggi su Sondriotoday.it

Una sola giornata di gare, rispetto alle due in calendario, per i giovani sciatori impegnati lo scorso weekend nel2024/2025 a Bormio. Sabato 25 gennaio si sono disputate regolarmente le due prove diper la categoria, mentre quelle per la categoria.