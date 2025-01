Feedpress.me - Cinque cose da sapere su DeepSeek: l'intelligenza artificiale che viene dalla Cina

Leggi su Feedpress.me

sembra sbucato dal nulla per gettare nel panico Wall Street. Ma cosa sappiamo - e cosa c'è da- sul fenomeno dell’che? Cos'è? E' un’azienda cinese dii cui modelli, come l’R1 recentemente introdotto per la risoluzione di problemi complessi, hanno ottenuto valutazioni di prestazioni elevate. L’app