Ilrestodelcarlino.it - Ciaramitaro, gol pesante. Il Trodica stende. Grottammare

0: Febbo; Chornopyshchuk (31’ st Marcaccio), Giovannini (37’ st Berrettoni), Panichelli, Gobbi (40’ st Cappelletti), Becker (20’ st Ciucci),, Greco, Emiliozzi, Susic, Merzoug (d47’ Bonvin). All.: Buratti.: Beni; Donzelli, Maranesi (43’ st Pietropaolo), Porfiri, Gibbs, De Cesaris, Medori (20’ st Tombolini), Polini (11’ st Cisbani), Guenci (26’ st Leoni), Pomili, Di Nicolò. All.: Poggi. Arbitro: Antonio Tarli di Ascoli. Rete: 28’ st. Note: Ammoniti Gobbi, Gibbs, De Cesaris, Medori, Polini. Recuperi tempo: 0’+5’. Ci pensaa segnare un gol che dà la vittoria alche allunga il passo in testa portando a 7 i punti di vantaggio sulla Palmense. La partita si conferma complicata per merito di uncapace di chiudere gli spazi ai giocatori di casa, così non è facile trovare quei varchi dove affondare i colpi.