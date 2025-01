Frosinonetoday.it - Chiuso il casello di Ferentino per sei giorni, tutte le informazioni

Sei notti di chiusura, in pratica quasi una settimana lavorativa intera, delautostradale disull'autostrada A1 nelle prossime ore. A comunicarlo è autostrade per l'Italia che spiega come tale chiusura si sia resa necessaria per consentire lavori di manutenzione delle barriere.