Castiglione d’Adda | donna trovata morta in casa uccisa dal monossido

d'Adda (Lodi) –killer questa notte ad'Adda: purtroppo unadi 78 anni èa causa dell'inalazione del gas dalla combustione completamente inodore. E' stato il figlio intorno a mezzanotte a dare l'allarme visto che non riusciva a mettersi in contatto con la madre: Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, una volta entrati hanno subito scoperto che l'abitazione era satura del pericoloso gas. Purtroppo per lanon c'è stato nulla da fare: era già deceduta in camera da letto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento dilpusterlengo e del comando di Lodi che hanno effettuato gli accertamenti del caso per capire quale potesse essere la fonte della fuoriuscita di