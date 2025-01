Genovatoday.it - Case, prezzi stabili e affitti in aumento nel 2025 secondo le previsioni

Leggi su Genovatoday.it

Stando alledell'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare, neldellea Genova non cambieranno. Questo non può che rappresentare una buona notizia anche per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un immobile in città da mettere a reddito.I canoni di.