Trentotoday.it - "Carabinieri assassini": a Trento non si placa la rabbia per la morte di Ramy

Leggi su Trentotoday.it

I graffiti che gridano alla vendetta per, come quello apparso in via Torre Vanga nei giorni scorsi, continuano ad essere presenti a. Una sorta di testimonianza da parte di chi, in città, non accetta ladel giovane avvenuta al Corvetto a Milano, puntando esplicitamente il dito.