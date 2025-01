Ilfattoquotidiano.it - Caos treni: ancora disagi sull’alta velocità Roma-Napoli, ritardi fino a 90 minuti e deviazioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sulla linea dell’Alta. Per un inconveniente tecnico in prossimità di Anagni la circolazione è rallentata condi oltre 90. Oltre a rallentamenti isubirannodi percorso. I maggiorialla stazione dell’AltadiAfragola dove una quindicina diin partenza e in arrivo segnalaconsistenti.(immagine d’archivio)L'articoloa 90proviene da Il Fatto Quotidiano.