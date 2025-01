Viterbotoday.it - Canti e ricordi per le vittime della Shoah: "Coltiviamo gli anticorpi alla violenza" | FOTO e VIDEO

Leggi su Viterbotoday.it

Giornatamemoria, in viaVerità la cerimonia per ricordare deportati e prigionieri dei campi di concentramento. Di fronte alle pietre d’inciampo che l’8 gennaio 2015 l’artista tedesco Gunter Demnig ha instto in memoria di tre ebrei viterbesi, Emanuele Vittorio Anticoli, Letizia.