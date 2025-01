Oasport.it - Calendario sci di fondo Cogne 2025: programma 31 gennaio-2 febbraio, orari, tv

Sei anni dopo l’ultima volta, la Coppa del Mondo 2024/25 di sci ditorna a. La località valdostana prenderà il posto della rinunciatatria Nove Mesto nelle date da venerdì 31a domenica 2, quando si disputeranno una tema sprint in tecnica classica, una sprint in tecnica classica e una 10 km in tecnica libera con partenza a intervalli.La località ai piedi del Gran Paradiso ospitò per l’ultima volta la Coppa del Mondo nel 2019, in una sprint maschile in tecnica libera che registrò la doppietta azzurra con Federico Pellegrino davanti a Francesco De Fabiani e al francese Lucas Chanavat. Nella sprint femminile si impose Jessie Diggins sulla tedesca Sandra Ringwald e la svedese Johanna Hagströ, mentre la 15 km in tecnica classica maschile venne vinta da Alexander Bolshunov su Iivo Niskanen e Alexander Bessmertnykh e nella 10 km femminile Kerttu Niskanen precedette Nadine Fähndrich e Natalia Nepryaeva.