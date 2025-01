Europa.today.it - Cade il veto di Orban, rinnovate le sanzioni contro la Russia

L'Unione europea ha rinnovato le sueladi Vladimir Putin, che rimarranno in vigore per almeno altri sei mesi. Alla fine Viktornon ha dato seguito alla sua minaccia di porre ilil rinnovo, con il leader ungherese che chiedeva all'Ucraina di far riprendere.