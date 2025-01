Pisatoday.it - Cadavere recuperato dalle acque dei laghi Braccini a Pontedera

Leggi su Pisatoday.it

E' statodai Vigili del fuoco questa mattina, 27 gennaio, intorno alle 8deiin via delle Prunacce, in località La Rotta, nel comune di, il corpo di una persona di circa 40 anni. Sul posto è intervenuta l'automedica per constatare il decesso, mentre.