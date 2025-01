Quotidiano.net - Cacao 2024: quotazioni internazionali in aumento del 170%, rincari sui prodotti dolciari

Ilsi conferma l'anno record del, le cuihanno subito un incremento delfacendo balzare la materia prima a 11.241 dollari, con effetti a cascata su una moltitudine didi largo consumo. Lo afferma Assoutenti in una nota. Nell'ultimo anno tutti ialimentari a base dihanno registrato un sensibile incremento dei listini al dettaglio, che si è avvertito in modo particolare durante le ultime festività natalizie, conpesanti per i dolci a base di cioccolato, dai torroni ai panettoni farciti. - spiega Assoutenti - L'industriaa è riuscita solo in parte ad assorbire i rialzi delle, che sono stati scaricati sui consumatori finali: il prezzo medio di una barretta di cioccolato da 100 grammi è passato in Italia da 1,26 euro del 2021 a 1,60 euro del, con un rincaro di circa il +27% in tre anni.