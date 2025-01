Wired.it - Byd, un career day per i fornitori e due nuovi stabilimenti in Ungheria e Turchia. Così il colosso cinese Byd prova l'assalto all'Europa

Leggi su Wired.it

L'azienda cerca componenti per iimpianti proprio mentre Stellantis, in crisi, riduce la produzione. Sul tavolo commesse per mezzo milione di vetture