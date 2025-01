Ilrestodelcarlino.it - Bologna, minaccia la compagna e aggredisce i carabinieri. Arrestato

, 27 gennaio 2025 – Prima ha litigato con la, poi ha aggredito iintervenuti per placare gli animi. Per questo motivo, un 39enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è statodai militari dell’Arma della stazione di San Giorgio di Piano. Tutto è avvenuto quando idella centrale operativa dihanno ricevuto la telefonata di una donna, poco più che trentenne, la quale ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, in quanto il compagno l’avevata e aggredita durante una discussione domestica, danneggiando alcuni oggetti all’interno dell’appartamento. Alla vista dei, l’uomo, in evidente stato di agitazione dettato dall’abuso di alcolici, ha iniziato ad inveire contro di loro. Nonostante l’invito dei militari a calmarsi, il 39enne li ha aggrediti nel tentativo di allontanarli dall’abitazione, ma è stato immediatamente bloccato dai