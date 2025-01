Napolitoday.it - Bimbo sta male, il papà chiede disperatamente aiuto: lo salva la polizia

Leggi su Napolitoday.it

Un anno e mezzo. È l'età delche venerdì scorso ha accusato un malore in via Malta a Portici ed è stato soccorso - e di fattoto - da una pattuglia della.Gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano transitavano in zona quando hanno notato un uomo disperato sotto la.