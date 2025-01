Oasport.it - BIKETODAY – Riccardo Magrini, dalla Spagna con furore!

Leggi su Oasport.it

, ospite di Inbici nel camp ina due passi da Benidorm, dove si ritrovano tutti i professionisti in preparazione in vista della stagione 2025, racconta storie riguardanti il pre-season e introduce a suo modo l’annata agonistica che sta per iniziare. Il tutto al microfono di Gian Luca Giardini nella puntata odierna di