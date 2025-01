Ilgiornale.it - "Benvenuti a Mottaland" è ormai un lontano ricordo: Thiago è l'uomo in meno della settimana

Leggi su Ilgiornale.it

La Juventus ha subito la prima sconfitta stagionale in campionato per mano del Napoli dell'ex Antonio Conte. 13 pareggi, 16 punti di distacco dal primo posto e la paura di non qualificarsi in Champions League. Ecco perchéMotta è salito sul banco degli imputati