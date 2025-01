Messinatoday.it - Beccato con la droga da spacciare, scappa durante la perquisizione: arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi antidisposti dal Questore di Messina Annino Gargano in città e in provincia, hanno tratto in arresto un giovane di 26 anni ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. A seguito.