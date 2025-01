Sport.quotidiano.net - Basket serie c. Ottavo hurrà consecutivo per Castelnovo Monti

Leggi su Sport.quotidiano.net

LG92 BSL S. LAZZARO 75 LG: Vozza D., Bucci 2, Reale 28, Brevini 2, Giberti 3, Bravi 10, Liepins 3, Rossi 17, Morini 7, Mallon 10, Parma Benfenati 10. All. Vozza G. BSL SAN LAZZARO: Dondi 14, Micheli 13, Vanti, Piazzi 8, Toselli 9, Mencherini 5,Frigieri 1, Baldi 2, Govi 1, Pontieri 10, Trombetti 12. All. Nieddu. Arbitri: Zuffa di Bologna e Bertolini di Reggio E. Parziali: 19-21, 46-37, 65-62. Ottava vittoria di fila per l’LG(24), che supera in casa il fanalino BSL San Lazzaro (4) e vola al secondo posto in solitaria, trascinata dal solito Reale, che dopo i 40 punti di Medicina ne mette a segno 28. Gara comunque in equilibrio fino al 30’, poi gli appenninici allungano e chiudono con 5 uomini in doppia cifra, tra cui il rientrante Parma Benfenati.