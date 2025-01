Zon.it - Baronissi, 11enne mette in fuga i ladri: sventato il furto

Unè statograzie al coraggio di un ragazzino di 11 anni, figlio di un consigliere comunale. Come riportato in prima pagina dal quotidiano "La Città", il giovane ha costretto ia darsi allamentre tentavano di svaligiare la sua abitazione in corso Garibaldi.Pochi minuti dopo, è intervenuto anche il padre, rientrato in fretta a casa, riuscendo are definitivamente ini malviventi.Gli stessi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati protagonisti di altri episodi nella zona: nei giorni precedenti avevano derubato un parente del consigliere e tentato un colpo nel quartiere Nuova Irno. In quest'ultimo caso, erano stati messi inda un finanziere in borghese e ripresi da alcune telecamere di sicurezza.