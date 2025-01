Teleclubitalia.it - Banda di ladri svaligia appartamento a Villaricca: malviventi in fuga

Leggi su Teleclubitalia.it

Momenti di tensione ieri sera, domenica 26 gennaio, in via Milano, a, dove unadiha preso di mira unndolo e fuggendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in prima serata, quando alcuni residenti hanno notato movimenti sospetti e segnalato l’accaduto alle autorità.di.L'articolodiinTeleclubitalia.