Auto esce di strada nella notte in A1: conducente in ospedale

Momenti di paura alle 3 della nottata tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio. Per cause in corso di accertamento un'è finita contro il guard rail mentre stava percorrendo l'A1, tra il casello di Parma e quello di Campegine/ Terre di Canossa. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli.