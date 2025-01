Viterbotoday.it - Auto cappotta sull'Aurelia bis, ferita una donna

Leggi su Viterbotoday.it

Incidentebis tra Vetralla e Monte Romano. È avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina, lunedì 27 gennaio, al chilometro 26, nel territorio comunale di Vetralla, nei pressi dello svincolo per località Dogane.Per cause ancora in corso di accertamento, un'si èta. Non.